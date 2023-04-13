Международные организации проинформированы о насилии в Армении в отношении азербайджанского солдата

Министерство иностранных дел Азербайджана распространило информацию в связи с пытками, применяемыми в Армении в отношении азербайджанского военнослужащего.

Как сообщает в четверг Day.Az, в заявлении МИД отмечается, что солдаты азербайджанской армии Бабиров Агшин Габиль оглу, 2004 года рождения, и Ахундов Гусейн Ахлиман оглу, 2003 года рождения, пропавшие без вести несколько дней назад на приграничной с Арменией территории Шахбузского района Нахчыванской Автономной Республики, были захвачены в плен Арменией.

"На одной из видеозаписей, опубликованных в социальных сетях, запечатлено применение физических пыток и бесчеловечного обращения в отношении взятого в плен Ахундова Гусейна Ахлиман оглу. Соответствующие международные организации были проинформированы об указанном инциденте, который является очередным примером насилия на этнической почве со стороны Армении", - говорится в заявлении МИД.