Сахиба Гафарова призвала осудить провокации Армении против Азербайджана

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова призвала осудить провокации Армении против Азербайджана.

Об этом Day.Az сообщили в Милли Меджлисе.

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