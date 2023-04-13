https://news.day.az/politics/1555271.html Сахиба Гафарова призвала осудить провокации Армении против Азербайджана
Сахиба Гафарова призвала осудить провокации Армении против Азербайджана
Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова призвала осудить провокации Армении против Азербайджана.
Об этом Day.Az сообщили в Милли Меджлисе.
С полным материалом можно ознакомиться по ссылке.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре