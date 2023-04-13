https://news.day.az/politics/1555272.html МИД Азербайджана ответил на высказывания Пашиняна
МИД Азербайджана ответил на высказывания Пашиняна
В своем выступлении на заседании правительства 13 апреля премьер-министр Армении Никол Пашинян возложил ответственность за последнюю провокацию в направлении Лачина на Азербайджан и обвинил Баку "в нарушении обязательств, взятых на себя в рамках Пражской и Сочинской встреч". Эти высказывания совершенно безосновательны и неприемлемы.
Как сообщает в четверг Day.Az, об этом сказал глава пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.
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