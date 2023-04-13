Спикер парламента Азербайджана опровергла утверждения Армении о якобы закрытии Лачинской дороги

Председатель Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахиба Гафарова опровергла утверждения Армении о якобы закрытии Лачинской дороги.

Об этом Day.Az сообщили в Милли Меджлисе.

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