https://news.day.az/politics/1555273.html Спикер парламента Азербайджана опровергла утверждения Армении о якобы закрытии Лачинской дороги
Спикер парламента Азербайджана опровергла утверждения Армении о якобы закрытии Лачинской дороги
Председатель Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахиба Гафарова опровергла утверждения Армении о якобы закрытии Лачинской дороги.
Об этом Day.Az сообщили в Милли Меджлисе.
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