Сахиба Гафарова встретилась с Валентиной Матвиенко

13 апреля Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова в рамках рабочего визита в Санкт-Петербург встретилась с председателем Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко.

Как сообщили Day.Az в отделе печати и связей с общественностью Милли Меджлиса, на встрече, состоявшейся в рамках 55-го пленарного заседания Межпарламентской ассамблеи СНГ, было отмечено, что сегодня межпарламентское сотрудничество стало эффективным механизмом для дальнейшего расширения связей между странами-членами СНГ.

На встрече состоялся обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.