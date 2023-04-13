Попытка газового шантажа: "евронаблюдатели" затеяли новую грязную игру

Источник: Агентство международной информации Trend

Автор: Эльчин Алыоглу

Направленную в Армению миссию наблюдателей Европейского союза (ЕС) хотят превратить в инструмент давления на Азербайджан. Цель - подвергнуть Баку газовому шантажу и поставить условия перед Азербайджаном.

Статья "Мечты Евросоюза об использовании Азербайджана в качестве топливно-заправочной станции могут рухнуть", опубликованная в американской газете Politico, может запомниться как один из самых простых примеров использования политической пропаганды и формата медиативного давления.

Статья, автором которой является Габриэль Гевин, посвящена деятельности наблюдательной миссии, направленной ЕС в Армению (EUMM), и, самое главное, "перспективам" этой деятельности.

Автор со ссылкой на высокопоставленный источник в дипломатических структурах ЕС сообщает, что Брюссель, не желая возникновения проблем в отношениях с Азербайджаном, поручил руководству миссии EUMM в оперативном порядке отправлять копии отчетов и в Баку.

То есть у читателя формируется такое мнение, что целью ЕС при отправке в Армению группы под названием "наблюдательная миссия" из 102 человек является просто предотвращение напряженности на условной государственной границе между Арменией и Азербайджаном, недопущение перестрелок и т.д.

Вместе с тем напоминается об одной из одиозных и субъективных резолюций, принятых Европейским парламентом в отношении Азербайджана, и подчеркивается, что договоренность об удвоении объемов экспорта природного газа из Азербайджана в страны ЕС "может считаться явлением, противоречащим принципам демократии и прав человека". Если быть более конкретными, то намекается на то, что нюансы деятельности миссии ЕС в Армении и упомянутая резолюция Европарламента могут в симбиозе привести к отмене договоренности об увеличении экспорта азербайджанского "голубого топлива" в страны ЕС. Хотя это было инициативой и желанием не Азербайджана, а именно ЕС.

Для ЕС, который в результате войны в Украине столкнулся с серьезными проблемами в поставках природного газа, наша страна является не только надежным партнером, стабильным поставщиком, Баку выстроил отношения с Брюсселем не в плоскости "вассал-сюзерен", а в равноправном формате.

Что касается миссии ЕС, которая начала свою деятельность в Армении в феврале этого года, то информация о том, что среди лиц, направленных в Ереван со статусом "наблюдателя", есть бывшие офицеры полиции, эксперты по безопасности и разведчики, также впервые была распространена средствами массовой информации стран ЕС.

Несмотря на все это, очевидны попытки использовать миссию ЕС в Армении как инструмент политического шантажа против Азербайджана.

Например, глава миссии Маркус Риттер в интервью Deutsche Welle сказал: "Большинство в Армении думает, что Азербайджан весной начнет наступление. Если этого не произойдет, значит, наша миссия выполнена". Заявление М.Риттера - провокационное и выходящее далеко за рамки полномочий и ответственности представителя ЕС.

Сказав это, немецкий "наблюдатель" не только распространил фейк. Пытаясь узаконить непонятную деятельность миссии ЕС в Армении, он также оправдывает "мониторинг", который вызвал множество вопросов, и, в то же время, обращаясь к официальному Баку, подчеркивает "необходимость дополнительного понимания" деятельности миссии.

Этим M.Риттер попытался довести до внимания Азербайджана, что еще один контингент этой миссии должен работать по ту сторону условной государственной границы, на территории Азербайджана.

Продолжают озвучиваться утверждения о том, что миссия ЕС занимается шпионажем на территории Армении, следит за офицерами 102-й российской военной базы в Гюмри с целью их шантажа.

Кроме того, наличие миссии ЕС в непосредственной близости от условной государственной границы с Арменией повышает уровень напряженности в регионе, а не снижает его.

Само решение об организации и отправке миссии вызывает серьезные вопросы. Так, поскольку ЕС заявил об организации указанной миссии с целью снижения напряженности на условной государственной границе между Азербайджаном и Арменией, обязательно должно было состояться голосование в Европейском парламенте и ОБСЕ, и в соответствии с процедурными правилами решение должно было быть принято консенсусом.

Этого не произошло, и более того, при принятии решения о миссии не была учтена позиция Азербайджана.

Миссия ЕС располагается всего в нескольких сотнях метров от пограничных постов азербайджанской армии, на территории с очень высоким уровнем милитаризации - помимо армянских военнослужащих, там находятся российские пограничники, представители военной базы России в Армении, представители министерств обороны и внутренних дел Армении. В регионе близ армяно-иранской границы также находятся иранские военные.

Отправка туда еще и "невооруженной гражданской миссии" ЕС автоматически повышает уровень напряженности в регионе.

Миссия ЕС была направлена в регион не для мониторинга и наблюдения, то есть конструктивной деятельности, а с чисто геополитическими целями, для реализации одного из меркантильных намерений ЕС, и служит укреплению присутствия Брюсселя в регионе.

Наряду с перечисленными факторами, попытки использовать миссию, намерения которой вызывают сомнения, а деятельность остается неясной, в качестве инструмента газового шантажа против Азербайджана, могут привести к серьезным последствиям.

Не для Баку, а для Брюсселя...