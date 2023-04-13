Стратегия дружбы: балканский прорыв Президента Азербайджана Ильхама Алиева

Автор: Акпер Гасанов

Перед тем как начать рассказ об итогах официального визита Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Боснию и Герцеговину хочу напомнить эпизод из интервью, которое 17 января глава нашего государства, будучи на Всемирном экономическом форуме в Давосе, дал китайскому телеканалу CGTN (China Global Television Network)."Слушая ваше интервью в течение последних 10 минут, я много раз услышала слова "делаем", "сделали", "добились". Это очень впечатляет, так как в наши дни очень много болтовни. А ценятся в основном конкретные действия", заметила журналистка китайского телеканала.

Ответ Президента Азербайджана был таким: "Никогда в своей политической жизни я не давал обещаний, которых потом не выполнял. Все обещания, которые я давал, были выполнены". И это правда. Это то, что выделяет главу нашего государства среди президентов и премьер-министров иных государств мира. Это то, благодаря чему Президент Ильхам Алиев снискал заслуженную славу, почет и уважение.

Этим же, подчеркнутым уважением к нашей стране и ее президенту, был пропитан визит главы нашего государства в Сараево. Напомню, что Босния и Герцеговина признала независимость Азербайджана 9 февраля 1995 года. В тот же день были установлены дипломатические отношения. Но до сих пор посольство Боснии и Герцеговины в Азербайджане располагается в братской Турции. Посол Боснии и Герцеговины в Турции является нерезидентным послом Боснии и Герцеговины в Азербайджане.

Так вот эта ситуация изменится уже в самое ближайшее время. "Посольство Боснии и Герцеговины откроется в Баку. Это очень важно. Соответствующие поручения даны МИДу Боснии и Герцеговины", - сказала председатель Президиума Боснии и Герцеговины Желка Цвиянович, выступая с совместным с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым заявлением для прессы. Это правда очень важно. Ведь в Сараево сегодня подписана "Совместная декларация о стратегическом партнерстве между Азербайджанской Республикой и Боснией и Герцеговиной".

Это документ, который придает отношениям между нашими странами совершенно иной, более высокий статус, новый импульс. При этом, Азербайджан уже не раз проявлял себя, как настоящий друг Боснии и Герцеговины. Не зря же Желка Цвиянович выразила признательность Президенту Азербайджана и всей нашей стране за помощь, оказанную во время наводнения, произошедшего в Боснии и Герцеговине в 2014 году. "Наш народ столкнулся с большими трудностями, и Азербайджан в то время был рядом с нами", подчеркнула она.

Напомню также, что в сентябре 2018 года в боснийском городе Котор-Варош при материальной поддержке Фонда Гейдара Алиева проведена церемония открытия здания Центра неотложной медицинской помощи. Кроме того, 23 апреля 2020 года из Азербайджана в Сараево была направлена гуманитарная помощь с целью оказания содействия в борьбе с коронавирусом. Плюс, в мае 2020 года Азербайджан выслал финансовую помощь Министерству безопасности Боснии и Герцеговины.

Все это создает очень хороший фундамент для долгосрочных, стратегических отношений между нашими странам, для существенного увеличения товарооборота между ними. Вот и Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркнул, что мы заинтересованы в инвестировании в Боснию и Герцеговину. Он же отметил, что есть широкие возможности в области энергетики.

"Протяженность Южного газового коридора, инициированного Азербайджаном, составляет 3500 километров. Этот газопровод чуть более двух лет транспортирует в Европу наш природный газ. Этот трубопровод проходит рядом с границами Боснии и Герцеговины. Было бы хорошо начать сотрудничество и в сфере природного газа. Соответствующие указания уже даны", заявил глава нашего государства.

Да, Азербайджан не раз доказывал готовность и способность играть важнейшую роль в обеспечении энергетической безопасности Европы. При этом, нужно учитывать еще и то, что теперь и Турция совместно с Азербайджаном рассчитывает поставлять газ в европейские страны посредством общей компании. Об этом на днях сообщил министр энергетики и природных ресурсов страны Фатих Донмез.

"Азербайджан - страна с большими инвестициями в Турцию. Их национальная компания SOCAR (Госнефтекомпания) также является одним из крупнейших инвесторов в Турции. Это сотрудничество начнет осуществляться и в 3-й стране. Будут новые виды сотрудничества. BOTAŞ и SOCAR (Госкомпании Турции и Азербайджана) создали новую компанию. Мы будем поставлять газ в Европу. Мы заявили, что станем центром торговли газом. Азербайджан также поддерживает это. Балканские страны требуют газ от нас и Азербайджана. В этом вопросе мы будем действовать совместно", - сказал Донмез в интервью CNN Türk.

Все это открывает большие перспективы для стремительного и всестороннего развития отношений между Азербайджаном и Боснией и Герцеговиной. В этой балканской стране прекрасно знают, что во главе нашего государства стоит политический деятель мирового масштаба, который никогда в своей политической жизни не давал обещаний, которых потом не выполнял.