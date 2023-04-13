Азербайджан подал заявку на членство в "D-8"

Азербайджан ("Исламская восьмерка"-ред.) подал заявку на членство в "D-8".

Как сообщает в четверг Day.Az, об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в интервью каналу "Haber Türk".

Он отметил важность скорейшего преобразования этой организации в D20.

Чавушоглу также подчеркнул необходимость проведения реформ в Организации исламского сотрудничества (ОИС).