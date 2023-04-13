https://news.day.az/politics/1555315.html Азербайджан подал заявку на членство в "D-8"
Азербайджан подал заявку на членство в "D-8"
Азербайджан ("Исламская восьмерка"-ред.) подал заявку на членство в "D-8".
Как сообщает в четверг Day.Az, об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в интервью каналу "Haber Türk".
Он отметил важность скорейшего преобразования этой организации в D20.
Чавушоглу также подчеркнул необходимость проведения реформ в Организации исламского сотрудничества (ОИС).
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