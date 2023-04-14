Азербайджан обрел еще одного стратегического партнера в Европе

Источник: Агентство международной информации Trend

Автор: Марьяна Ахмедова

Азербайджан продолжает укреплять свои позиции на мировой арене. Официальный визит Президента Ильхама Алиева в Боснию и Герцеговину является еще одним примером того, как за последние годы возросло значение Азербайджана для Европы.

В рамках встречи деловых кругов двух стран, которая состоялась накануне визита Президента Ильхама Алиева, Азербайджан и Босния и Герцеговина договорились о расширении связей в инвестиционной, транспортно-логистической, торговой, промышленной, сельскохозяйственной, туристической, фармацевтической и других сферах. Также был подписан Меморандум о взаимопонимании между Торгово-промышленной палатой Азербайджана и Внешнеторговой палатой Боснии и Герцеговины, что является еще одним доказательством того, насколько это сотрудничество важно для обеих сторон.

Азербайджан, стремясь расширить направления своего экспорта, рассматривает рынок Боснии и Герцеговины как привлекательный и полный новых возможностей для азербайджанских предпринимателей. Торговые отношения между двумя странами развиты не так сильно. За последний год общий товарооборот составил чуть более 5 миллионов долларов. Однако те важные шаги, которые были предприняты только во время одного этого визита, выведут данные отношения на новый уровень.

Еще одним важным шагом, сделанным вчера в рамках визита Президента Ильхама Алиева в Боснию и Герцеговину, стало подписание Декларации о стратегическом партнерстве.

Как сказал вчера Президент Ильхам Алиев, выступая с заявлением для прессы вместе с Председателем Президиума Боснии и Герцеговины Желкой Цвиянович в Сараево, эта декларация показывает направления будущего развития азербайджано-боснийских отношений.

Документ о стратегическом партнерстве подразумевает различные задачи, такие как более эффективное и широкое сотрудничество между сторонами, более регулярные контакты, эффективные экономические отношения, сотрудничество в области безопасности и многое другое.

"Отношения стратегического партнерства - это особые отношения. Это возлагает на обе страны очень большую ответственность. Мы готовы к этой ответственности. Уверен, что Босния и Герцеговина и Азербайджан и впредь будут взаимодействовать как стратегические партнеры в подлинном смысле этого слова", - подчеркнул глава государства.

Более того, открытие посольства Боснии и Герцеговины в Азербайджане, еще один вопрос, по которому обе стороны договорились, придаст большой импульс двусторонним отношениям.

Президент Ильхам Алиев также подчеркнул, что существуют широкие возможности для сотрудничества в области "зеленой" энергетики с Боснией и Герцеговиной, и в этой связи будут проведены совместные исследования в области гидроэнергетики и других видов возобновляемых источников энергии.

"Азербайджан вложил миллиарды долларов инвестиций в зарубежные страны, и, конечно же, для нас очень интересно сотрудничество с Боснией и Герцеговиной в этой сфере", - подчеркнул Президент Ильхам Алиев.

Кроме того, стороны также коснулись сотрудничества в сфере транспорта, отметив, что должны быть тщательно изучены все направления. Азербайджан, развив свою транспортно-логистическую инфраструктуру, стал одним из основных звеньев Среднего коридора. Тем не менее страна продолжает значительно наращивать инвестиции в ключевую инфраструктуру других стран. Босния и Герцеговина, будучи одним из ключевых игроков на Балканах, имеет большие перспективы в наращивании своего потенциала за счет совместных проектов с Азербайджаном и, таким образом, в объединении двух основных регионов - Южного Кавказа и Балкан - на благо всех проживающих там народов.

Визит Президента Ильхама Алиева в Сараево является ярким свидетельством всестороннего и поступательного развития азербайджано-боснийского стратегического партнерства. Пожалуй, немногие государства могут похвастаться такими отношениями со столькими европейскими странами. Сегодня, благодаря дальновидной политике Президента Ильхама Алиева, Азербайджан находится в равных условиях со своими европейскими партнерами, к мнению страны прислушиваются. Сегодня невозможно представить Европу без Кавказа. И Азербайджан как главный игрок на Кавказе будет становиться все более и более важным для партнеров в более широком регионе.