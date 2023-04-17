Армяне стремятся изменить послевоенные реалии, но не получится

Армения доказала, что готовится не к миру, а к масштабным провокациям, которые могут завершиться новой войной. Цель - отложить на неопределенное время подписание мирного договора и попытаться переиграть итоги Второй карабахской войны.

Об этом сказал Day.Az заместитель председателя Организации ветеранов войны, труда и Вооруженных Сил полковник Джалил Халилов.

После 44-дневной Отечественной войны, отметил он, прошло уже более двух лет, а мира все еще нет. По вине Армении, которая тянет время и делает провокационные заявления, пытаясь выставить в негативном свете азербайджанскую сторону. По мнению Халилова, вооруженный инцидент на границе, имевший место 11 апреля, показал, что Ереван вообще не намерен подписывать мирный договор. Его главная задача сегодня - это через кровопролитие изменить реалии послевоенного периода.

"К сожалению, приходится констатировать, что армянские провокации активизировались именно после прибытия в Армению миссии Европейского Союза. Такое впечатление, что Ереван, заманив на границу европейцев, осмелел и считает их присутствие возможностью реализовать свои претензии. Однако Армении следует знать, что она никогда не сможет удовлетворить свои безосновательные претензии и получить военные, политические или иные преимущества перед Азербайджаном, за чьи спины бы она не пряталась", - сказал полковник.

По словам нашего собеседника, Азербайджанская армия отомстила за наших шехидов и будет и впредь жестко отвечать на подобные провокации. Провокаторам был дан достойный ответ. Только по официальным данным армяне потеряли четверых убитыми и большое количество - ранеными. Были подавлены все огневые точки противника. Азербайджанская армия всегда готова пресекать поползновения армянской стороны.

"Мы, ветераны, как и весь наш народ, находимся рядом с нашей армией и храним память о шехидах. Думаю, последствия последней провокации армяне забудут не скоро", - сказал Джалил Халилов.