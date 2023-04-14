Необходимо подписать мирный договор и начать строительство Зангезурского коридора

Необходимо подписание мирного договора между Арменией и Азербайджаном и начало строительства Зангезурского коридора.

Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в интервью каналу "Haber Türk".

Он с сожалением отметил новое обострение ситуации между Арменией и Азербайджаном два дня назад.

"Необходимо снять эту напряженность, подписать всеобъемлющий мирный договор и начать строительство Зангезурского коридора. Это будет на пользу и Армении", - сказал он.