Армяне совершили в Карабахе немыслимые зверства.

Как передает Day.Az, об этом в интервью Azernews сказал голландский автор книги о войне и геноциде в Карабахе Генри Ван Ренс.

"Это было около двух лет назад, когда я оказался в Карабахе впервые с группой журналистов со всего мира. Когда я увидел эти руины, то подумал, что невозможно, чтобы люди могли быть способны на те ужасы, которые армяне совершили в Карабахе. Я решил, что об этом нужно написать книгу, потому что в моей стране и в целом в Европе мало знают о Карабахе и Азербайджане вообще", - сказал он.

Писатель подчеркнул, что европейские парламентарии - большие поклонники Армении, они всегда обвиняют Азербайджан и никогда не говорят о зверствах Армении, поэтому необходимо донести правду до мирового сообщества о карабахских событиях.

"Скоро я снова посещу Агдам, чтобы собрать больше информации. В своей книге я также отметил работу Агентства Азербайджана по разминированию, которая является исключительно сложной и тяжелой. Я надеюсь, что смогу передать азербайджанскому народу те доходы, которые я получу от своей книги, для того, чтобы внести свой вклад в процесс восстановления в Карабахе", - сказал Генри Ван Ренс.

Писатель отметил, что он планирует приехать в Азербайджан также осенью, чтобы представить свою книгу.