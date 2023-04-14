Заявление Красного Креста в связи с азербайджанскими военнослужащими, подвергшимися пыткам в Армении

Международный Комитет Красного Креста (МККК) осведомлен о ситуации с двумя азербайджанцами. Мы находимся в контакте с семьями и соответствующими учреждениями, и наша цель - как можно скорее связаться с азербайджанцами, задержанными в Армении.

Об этом сообщили в пятницу Day.Az в азербайджанском представительстве МККК.

Новость обновляется

С полным материалом можно ознакомиться по ссылке.