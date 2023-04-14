https://news.day.az/politics/1555383.html Заявление Красного Креста в связи с азербайджанскими военнослужащими, подвергшимися пыткам в Армении
Заявление Красного Креста в связи с азербайджанскими военнослужащими, подвергшимися пыткам в Армении
Международный Комитет Красного Креста (МККК) осведомлен о ситуации с двумя азербайджанцами. Мы находимся в контакте с семьями и соответствующими учреждениями, и наша цель - как можно скорее связаться с азербайджанцами, задержанными в Армении.
Об этом сообщили в пятницу Day.Az в азербайджанском представительстве МККК.
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