За период оккупации армяне разрушили около 200 святынь на территории Азербайджана.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал председатель Государственного комитета по работе с религиозными структурами Азербайджана Мубариз Гурбанлы на X Международной конференции "Кавказская Албания: религиозная и социальная жизнь".

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