https://news.day.az/politics/1555397.html Видеокадры с насилием в отношении азербайджанского солдата вызывают ужас - посол Великобритании
Видеокадры с насилием в отношении азербайджанского солдата вызывают ужас - посол Великобритании
"Видеокадры с насилием в отношении азербайджанского солдата вызывают ужас".
Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом написал на своей странице в Twitter посол Великобритании в Азербайджане Фергус Олд.
"Такое обращение недопустимо по законам международного гуманитарного права. Для достижения устойчивого мира в регионе подобные случаи должны быть осуждены", - добавил он.
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