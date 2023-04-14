"Видеокадры с насилием в отношении азербайджанского солдата вызывают ужас".

Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом написал на своей странице в Twitter посол Великобритании в Азербайджане Фергус Олд.

"Такое обращение недопустимо по законам международного гуманитарного права. Для достижения устойчивого мира в регионе подобные случаи должны быть осуждены", - добавил он.