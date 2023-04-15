Армяне готовят детей к роли пушечного мяса в зоне миротворцев

Автор: Зульфугар Ибрагимов

Упорство, с каким армянство движется к своему очередному и окончательному поражению, просто умиляет. Вместо того, чтобы взяться за ум, критически проанализировать путь, который привел ее к плачевному результату, армянская сторона снова и снова заставляет нас сожалеть о том, что в ноябре 2020 года мы оказались слишком гуманными и не добили противника, понадеявшись на то, что поражение выведет его из националистической спячки. К сожалению, выяснилось, что мы зря надеялись. То ли армянскому народу не дают проснуться, то ли, что совсем уж безнадежно, ему и так хорошо. Возможно, реальность так пугает армян, что они предпочитают оставаться в своих фантазиях и вариться в бульоне из ненависти и страха.

Телеграм-канал "Без Тормозов" опубликовал фотографии, сделанные в ходжавендской школе №1. Как видно на фото, члены незаконных вооруженных формирований, все еще остающихся на суверенной территории Азербайджана в разрез требованиям Трехстороннего заявления от 10 ноября, проводят учения среди школьников. Старшеклассники, ряженые в военную форму, учатся стрелять и маршировать. Армянским старшеклассникам следовало бы заниматься совсем другим и готовиться к совсем другим реалиям, но взрослые дяденьки учат их другому. А именно - ненавидеть и убивать азербайджанцев. Армянским детям в зоне РМК продолжают внушать, что единственной их жизненной задачей является убивать "турок". Армяне и не скрывают, что готовят своим детям мрачное будущее. Эти школьники уже лишены нормального детства. И лишил их его не Азербайджан, а их учителя, родители и военные инструктора.

Ну что ж, каждому свое. Когда в армию идут женщины, это говорит о серьезном кризисе в вооруженных силах. А когда воевать начинают учить и детей, это явное свидетельство краха и армии, и национальной идеи. Армянских детей готовят к роли пушечного мяса? Мальчики на фото уже достаточно большие. Сгодятся.