Задержан контрабандист, пытавшийся продать ввезенное из Ирана оружие

Сотрудниками Управления полиции на водном транспорте Министерства внутренних дел была проведена очередная успешная операция по пресечению незаконного оборота автомата "Калашников" и наркотических средств, нелегально отправленных в Азербайджан из Исламской Республики Иран.

Как сообщили Day.Az в МВД, вовлеченный в тайное сотрудничество мужчина был задержан, когда забирал закладку с автоматом и наркотиками, присланными из Ирана.

В ходе операции, проведенной сотрудниками водной полиции в Бакинском международном морском торговом порту, был задержан житель столицы Орхан Азизалиев.

При досмотре были обнаружены 1 автомат Калашникова, 2 магазина для патронов, 60 патронов и большое количество психотропного вещества метамфетамина.

По факту в Управлении полиции на водном транспорте возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям УК.

Следственные мероприятия продолжаются.