Претензии Армении совершенно необоснованны и лживы

Серьезную озабоченность вызывает усиление риторики властей Армении, направленной на вмешательство в суверенитет и территориальную целостность Азербайджана, а также во внутренние дела страны.

Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом сказала председатель Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахиба Гафарова во время выступления 14 апреля на 55-м пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств-членов СНГ в рамках рабочего визита в Российскую Федерацию.

Она отметила, что, вопреки взятым на себя обязательствам, Армения до сих пор не полностью вывела свои вооруженные силы с территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы. Около 10 тысяч военнослужащих вооруженных сил Армении все еще находятся на территории Азербайджана. Также Армения использует Лачинскую дорогу для перевозки мин, военной техники и вооружения, ротации личного состава на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, для транспортировки в Армению незаконно эксплуатируемых азербайджанских полезных ископаемых.

Председатель парламента подчеркнула, что мирная акция, проводимая представителями гражданского общества Азербайджана на дороге Лачин-Ханкенди, начиная с 12 декабря 2022 года, направлена именно против этого. Лачинская дорога должна использоваться только в гуманитарных целях. Беспрепятственный проезд более 6 тысяч транспортных средств российских миротворцев и Международного комитета Красного Креста, транспортировка лиц, нуждающихся в медицинской помощи, а также гуманитарных грузов по Лачинской дороге доказывают, что заявления Армении о якобы закрытии этой дороги, "гуманитарной катастрофе" совершенно необоснованны и ложны.

Спикер добавила, что предложение Азербайджана о создании пограничного контрольно-пропускного пункта обеспечит прозрачность в использовании этой дороги, однако армянская сторона не заинтересована в этом и не принимает предложение. Также она до сих пор не выполняет взятые на себя в соответствии с трехсторонним заявлением обязательства по открытию Зангезурского коридора.