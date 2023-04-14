Сахиба Гафарова обратилась с призывом к международным организациям в связи с задержанными Арменией азербайджанскими солдатами

14 апреля председатель Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахиба Гафарова в своем выступлении на 55-м пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ призвала международные организации расследовать пытки и насилие со стороны Армении в отношении двух азербайджанских военнослужащих, и дать этому соответствующую оценку.

Как сообщили в пятницу Day.A в Милли Меджлисе, Гафарова отметила, что несколько дней назад Армения задержала двух азербайджанских военнослужащих, ранее пропавших без вести на границе. Сразу же в социальных сетях стали распространяться видеозаписи, демонстрирующие физические пытки и бесчеловечное обращение с ними. Соответствующие международные организации должны расследовать данное насилие и дать этому надлежащую оценку, сказала спикер.