Напуганная Армения оправдывается перед Россией за учения НАТО

В Армении, похоже, встревожились месседжами из России за участие страны в военных учениях Сухопутных войск США в Европе.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, секретарь Совета безопасности Армен Григорян бросился оправдываться перед Москвой, утверждая, что участие Армении в НАТО-вских учениях якобы не является свидетельством смены внешнеполитического вектора страны.

"Участие в учениях даст знания и опыт, которые должны послужить процессу наших реформ в армии. Опыт показывает, что наша практика неэффективна, и надо найти новые, более эффективные механизмы и методы управления", - отметил Григорян, отметив, что отношения Армении с США интенсивно развиваются.

"С США мы пытаемся сотрудничать в более широком экономическом формате. Сотрудничество же в военно-политической области не на том этапе, чтобы его обсуждать. Требуется время для такого сотрудничества", - подчеркнул Григорян.

Он добавил, что членство Армении в ОДКБ не ограничивает республику в развитии отношений с другими странами.

Тем временем в Москве считают, что США втягивают Армению в военные учения на территории Европы, чтобы усилить напряженность в отношениях с РФ. Российские эксперты заявляют, что с определенной периодичностью происходят события, которые срежиссированы Западом и направлены на то, чтобы спровоцировать Россию на ту или иную реакцию.

В числе методов Вашингтона - создание для России напряженности путем приглашения, а чаще - втягивания в свои инициативы сотрудничающих с Россией стран.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Москва запросила у Еревана разъяснения из-за участия в учениях США в Европе. По ее словам, "США и их союзники пытаются дискредитировать сотрудничество стран региона".

Захарова обратила внимание на то, что они явно носят антироссийский, а порой, русофобский характер.

"Подобные действия НАТО ведут к дестабилизации ситуации в различных регионах, росту конфликтного потенциала, созданию новых разделительных линий", - отметила дипломат на брифинге, который транслировал канал "Россия 24".

Мария Захарова также сообщила, что реакция Москвы на эту ситуацию последует после ответа Еревана, а отказ Армении от проведения маневров ОДКБ на ее территории вызывает сожаление и не способствует повышению региональной безопасности.