Азербайджанские депутаты совершат визит в Украину

Руководитель рабочей группы Милли Меджлиса (парламент) по азербайджано-украинским межпарламентским связям Руфат Гулиев, члены группы Кямран Байрамов, Сабир Гаджиев и Рази Нуруллаев 17 апреля посетят столицу Украины Киев.

Об этом Day.Az сообщили в пятницу в отделе по связям с прессой и общественностью Милли Меджлиса.

В рамках визита, осуществляемого по приглашению украинской стороны, запланированы встречи со спикером Верховной Рады Украины, членами парламентской группы дружбы с Азербайджаном, азербайджанской диаспорой в Украине.

Визит завершится 21 апреля.