https://news.day.az/politics/1555534.html Азербайджанские депутаты совершат визит в Украину
Азербайджанские депутаты совершат визит в Украину
Руководитель рабочей группы Милли Меджлиса (парламент) по азербайджано-украинским межпарламентским связям Руфат Гулиев, члены группы Кямран Байрамов, Сабир Гаджиев и Рази Нуруллаев 17 апреля посетят столицу Украины Киев.
Об этом Day.Az сообщили в пятницу в отделе по связям с прессой и общественностью Милли Меджлиса.
В рамках визита, осуществляемого по приглашению украинской стороны, запланированы встречи со спикером Верховной Рады Украины, членами парламентской группы дружбы с Азербайджаном, азербайджанской диаспорой в Украине.
Визит завершится 21 апреля.
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