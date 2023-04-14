Азербайджанские депутаты примут участие в мероприятиях в Турции

17 апреля председатель Комитета Милли Меджлиса по вопросам семьи, женщин и детей Хиджран Гусейнова и депутат Рамиль Гасан совершат визит в Анкару.

Об этом сообщили Day.Az в пятницу в отделе по связям с прессой и общественностью Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

Они примут участие в ряде мероприятий, организуемых Турецко-азербайджанским Фондом дружбы, сотрудничества и солидарности (TADIV) по случаю 100-летия общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и 100-летия создания Турецкой Республики.

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