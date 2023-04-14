https://news.day.az/politics/1555539.html Азербайджанские депутаты примут участие в мероприятиях в Турции
Азербайджанские депутаты примут участие в мероприятиях в Турции
17 апреля председатель Комитета Милли Меджлиса по вопросам семьи, женщин и детей Хиджран Гусейнова и депутат Рамиль Гасан совершат визит в Анкару.
Об этом сообщили Day.Az в пятницу в отделе по связям с прессой и общественностью Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.
Они примут участие в ряде мероприятий, организуемых Турецко-азербайджанским Фондом дружбы, сотрудничества и солидарности (TADIV) по случаю 100-летия общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и 100-летия создания Турецкой Республики.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре