https://news.day.az/politics/1555544.html БДИПЧ/ОБСЕ призывает к немедленному расследованию жестокого обращения с азербайджанским военнослужащим в Армении
БДИПЧ/ОБСЕ призывает к немедленному расследованию жестокого обращения с азербайджанским военнослужащим в Армении
"Кадры жестокого обращения с азербайджанским военнослужащим в Армении вызывают глубокую обеспокоенность".
Как передает Day.Az, об этом сообщили в Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ.
"Происшествие должно быть немедленно расследовано, а виновные должны быть привлечены к ответственности в соответствии с нормами международного права", - говорится в сообщении.
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