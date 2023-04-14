БДИПЧ/ОБСЕ призывает к немедленному расследованию жестокого обращения с азербайджанским военнослужащим в Армении

"Кадры жестокого обращения с азербайджанским военнослужащим в Армении вызывают глубокую обеспокоенность".

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ.

"Происшествие должно быть немедленно расследовано, а виновные должны быть привлечены к ответственности в соответствии с нормами международного права", - говорится в сообщении.