https://news.day.az/politics/1555578.html Армения должна вернуться к переговорам по мирному соглашению - МИД
Армения должна вернуться к переговорам по мирному соглашению - МИД
Вместо того, чтобы делать необоснованные заявления, Армения должна вернуться к переговорам по мирному договору, наладить открытое общение, выполнить обязательства, содержащиеся в трехстороннем заявлении.
Как сообщает Day.Az, об этом написал в своем аккаунте в Твиттер начальник Управления пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде.
"Армении следует вывести свои военные силы с территории Азербайджана и она не должна предпринимать провокационных шагов", - добавил он.
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