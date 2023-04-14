Сахиба Гафарова в очередной раз разоблачила ложь армянского спикера

Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова ответила на ложные и безосновательные заявления спикера парламента Армении о нашей стране на брифинге, посвященном итогам 55-го пленарного заседания Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ, состоявшегося 14 апреля в Санкт-Петербурге.

Как сообщили Day.Az в Милли Меджлисе, Гафарова отметила, что у представителя Армении, которая за время 30-летней оккупации международно признанных территорий Азербайджана уничтожила наши леса и заповедники, незаконно эксплуатировала наши природные ресурсы, загрязнила землю и реки, нет морального права говорить о какой-либо "экологической обеспокоенности" касательно суверенных территорий Азербайджана.

Председатель Милли Меджлиса отметила, что армянская сторона почему-то умалчивает о том, что Международный суд счел необоснованными и полностью отверг претензии Армении относительно протестов на Лачинской дороге. Решение суда также согласуется с позицией Азербайджана о недопустимости использования Лачинской дороги в незаконных военных и экономических целях.

Сахиба Гафарова отметила на брифинге, что абсурдность претензий армянского спикера заключается в том, что эти претензии против Азербайджана выдвинуты представителем страны, которая осуществила этнические чистки и массовые убийства в течение 30-летнего периода оккупации, вынудила почти 1 миллион азербайджанцев покинуть родные края, уничтожила все исторические и религиозные памятники, принадлежащие Азербайджану.

Сахиба Гафарова также подчеркнула, что претензии к Азербайджану относительно "оккупации суверенной территории Армении" совершенно беспочвенны. Как страна, которая в течение 30 лет держала под оккупацией 20 процентов международно признанных территорий Азербайджана и до сих пор удерживает под оккупацией 7 сел Газахского района и село Кярки Нахчыванской Автономной Республики, Армения должна вернуться за стол переговоров и продолжить работу над мирным договором, по делимитации азербайджано-армянской границы, сказала спикер.