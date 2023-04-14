Помощник Первого вице-президента Азербайджана Эльчин Амирбеков провел встречи с парламентариями Нидерландов

В рамках визита помощника Первого вице-президента Азербайджана Эльчина Амирбекова в Нидерланды были проведены встречи с депутатами политических партий в этой стране.

Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом на своей странице в Twitter написал посол Азербайджана в Нидерландах Рахман Мустафаев.

Посол поблагодарил депутатов за конструктивный обмен мнениями с помощником Первого вице-президента Азербайджана Эльчином Амирбековым по широкому спектру вопросов касательно сотрудничества между Азербайджаном и Нидерландами и региональных вопросов.

Как сообщается, встречи были проведены с представителями правящей "Народной партии за свободу и демократию", входящей в коалицию Партии "Демократы 66", а также партий "Volt", "DENK", "Во имя интересов Нидерландов" и с сенатором от партии "Ja21".