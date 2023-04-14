Момент нападения на Фазиля Мустафу с камер наблюдения

Опубликован момент нападения на депутата Милли меджлиса (парламент) Азербайджана Фазиля Мустафу с камер наблюдения, передает Day.Az.

Отметим, что 28 марта в 21:51 в отношении депутата парламента Азербайджана Фазиля Мустафы возле его дома был совершен террористический акт с применением автоматического оружия.

В результате теракта Фазиль Мустафа получил огнестрельные ранения в правое плечо и нижнюю часть правого бедра.

По данному факту в Главном следственном управлении Службы государственной безопасности Азербайджана возбуждено уголовное дело по статьям 277 (покушение на жизнь государственного деятеля или общественного деятеля с целью прекращения его служебной или политической деятельности либо мести за эту деятельность) и 228.2.1 (незаконное приобретение, хранение, перевозка и ношение огнестрельного оружия, его комплектующих частей, боеприпасов группой лиц, вступивших в предварительный сговор) Уголовного кодекса Азербайджана.