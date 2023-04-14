Провокации Армении против Азербайджана являются наглядным примером ее незаинтересованности в мирном процессе.

Как передает Day.Az, об этом сказал в пятницу заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов в своем выступлении на заседании министров иностранных дел Содружества Независимых Государств (СНГ) в Самарканде в ограниченном составе.

Заявив, что на фоне предпринятых Азербайджаном позитивных шагов Армения продолжает обострять ситуацию, замминистра рассказал о попытках с использованием различных провокационных действий противоположной стороны подорвать последовательные усилия Азербайджана и международного сообщества в целом, направленные на установление мира и нормализацию отношений между двумя странами. В связи с этим замминистра сообщил, что в результате интенсивного обстрела армянскими ВС с направления села Дыг Горусского района Армении позиций Азербайджанской Армии на территории Лачинского района Азербайджанской Республики военнослужащие азербайджанской армии стали шехидами, а также получили ранения.

Замминистра довел до сведения участников встречи, что на фоне серьезных призывов международного сообщества к переговорам по мирному соглашению подобные провокации со стороны Армении являются наглядным примером ее незаинтересованности в мирном процессе.

В своем выступлении замминистра, внесший ясность в вопрос относительно предположений армянской стороны о якобы закрытии Азербайджаном Лачинской дороги, подчеркнул, что незаконная эксплуатация природных ресурсов Азербайджана, транспортировка этих ресурсов в Армению, неправомерное использование Лачинской дороги, предназначенной исключительно для гуманитарных целей, неприемлемы. Он заявил, что подобные действия на территории Азербайджана представляют серьезную угрозу безопасности и целостности Азербайджанского государства.

В этой связи замминистра подчеркнул, что Азербайджан ожидает от Армении реальных шагов по обеспечению трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года, а также всех положений Пражского и Сочинского соглашений, в частности, вывода незаконных армянских вооруженных формирований из территории Азербайджана, где временно дислоцирован российский миротворческий контингент, продолжения переговорного процесса по открытию транспортных коммуникаций, по делимитации государственной границы и по нормализации отношений между двумя странами.