Заявление Общины Западного Азербайджана в связи с сожжением азербайджанского флага в Ереване

Всего через день после того, как распространились кадры пыток азербайджанского военнослужащего в Армении, в этой стране был совершен очередной акт ненависти к Азербайджану.

Об этом, как сообщает в субботу Day.Az, говорится в заявлении Общины Западного Азербайджана.

"На церемонии открытия чемпионата Европы по тяжелой атлетике в столице Армении Ереване, которая транслировалась в прямом эфире, сотрудник Общественного телевидения Армении, известный в этой стране дизайнер, участвовавший в организации данного чемпионата, демонстративно сжег флаг Азербайджана.

Община резко осуждает преступление против флага Азербайджана и требует от правительства Армении немедленно прекратить политику и практику, прививающие ненависть и дискриминацию к азербайджанцам, передать лиц, совершивших преступления против азербайджанцев, правосудию и немедленно прекратить их прославление.

Несмотря на то, что в законодательстве Армении неуважение к государственным символам иностранной страны является преступлением, полиция в тот же день освободила этого человека, совершившего преступление на глазах международной общественности. Самое ужасное то, что сожжение азербайджанского флага на сцене сопровождалось аплодисментами зрителей, а освобожденный полицией человек был встречен как герой многочисленной толпой, в том числе членами парламента этой страны", - говорится в заявлении.