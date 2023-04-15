Главы МИД Азербайджана и Ирана провели телефонный разговор

14 апреля состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Исламской Республики Иран Гусейном Амиром Абдуллахианом, передает в субботу Day.Az со ссылкой на МИД Азербайджана.

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