Азербайджанские коммандо уничтожили "противника"

В соответствии с планом боевой подготовки на 2023 год, в оперативных подразделениях (коммандо) выполнены практические упражнения по огневой подготовке, передает в субботу Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.

"Были успешно выполнены задачи по уничтожению целей условного противника из стрелкового оружия и штатного вооружения боевых машин с места и в движении. Основное внимание в ходе упражнений было уделено совершенствованию навыков обращения с оружием и боевых навыков военнослужащих. Коммандо выполнили поставленные задачи с высоким профессионализмом", - говорится в сообщении ведомства.