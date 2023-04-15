Наши спортсмены заперты в гостинице в Ереване без доступа к СМИ

Во время церемонии открытия чемпионата Европы 2023 по тяжелой атлетике в Ереване (Армения), произошел варварский акт и был подожжен азербайджанский флаг. Это глубоко неприемлемо и показывает, что Армения не готова принимать такие мероприятия. Поскольку Ереван не может гарантировать безопасность наших спортсменов, азербайджанская делегация не будет участвовать в соревнованиях и, как ожидается, вернется домой.

Как передает Day.Az, об этом на своей странице в Facebook написал министр спорта и молодежи Азербайджана Фарид Гайыбов.

"Армения должна обеспечить безопасное возвращение наших спортсменов, но сейчас они заперты в гостинице без доступа к СМИ. Мы призываем международное сообщество и международные спортивные организации решительно осудить этот варварский акт. Мы также призываем Европейскую федерацию тяжелой атлетики ввести санкции против Армении.

Мы считаем, что этот инцидент демонстрирует, что Армения не в состоянии проводить международные спортивные соревнования и обеспечивать безопасность спортсменов", - подытожил он.