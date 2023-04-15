Против поджигателя азербайджанского флага в Ереване не возбудят уголовное дело

Против провокатора, сжегшего азербайджанский флаг в Ереване, не будет возбуждено уголовное дело.

Как сообщает в субботу Day.Az, об этом сказал журналистам адвокат Александр Кочубаев.

"На начальном этапе следствия следственный орган отметил отсутствие состава преступления. По предварительной информации, уголовное дело возбуждено не будет. Арам Николян был освобожден. Принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела, оно направлено на утверждение прокурору", - сказал он.

Новость обновляется