https://news.day.az/politics/1555729.html Армения должна немедленно привлечь к ответственности сжегшего азербайджанский флаг - МИД
Армения должна немедленно привлечь к ответственности сжегшего азербайджанский флаг - МИД
Армянская сторона должна немедленно привлечь к ответственности преступника, который на почве ненависти сжег азербайджанский флаг.
Как сообщает в субботу Day.Az, об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана.
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