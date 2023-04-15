Армения должна немедленно привлечь к ответственности сжегшего азербайджанский флаг

Армянская сторона должна немедленно привлечь к ответственности преступника, который на почве ненависти сжег азербайджанский флаг.

Как сообщает в субботу Day.Az, об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана.

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