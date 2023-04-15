Сахиба Гафарова обсудила с коллегой из Казахстана провокации Армении

В рамках рабочего визита в Российскую Федерацию председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась в Санкт-Петербурге с председателем Сената Парламента Республики Казахстан Мауленом Ашимбаевым.

Об этом Day.Az сообщили в отделе печати и связей с общественностью Милли Меджлиса.

В ходе беседы председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова широко проинформировала о масштабных строительных и восстановительных работах, проводимых Азербайджаном на освобожденных от оккупации территориях, о провокационных действиях Армении, направленных против обеспечения устойчивого мира в регионе.

На встрече также состоялся широкий обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.