Армения должна быть отстранена от проведения спортивных мероприятий

Сожжение флага Азербайджана во время церемонии открытия чемпионата Европы по тяжелой атлетике в Ереване является террористическим актом. Это варварство, совершенное в Ереване, должно послужить тревожным сигналом для Евросоюза и Совета Европы. Международные организации должны немедленно ввести санкции и перестать оказывать финансовую помощь Армении. Санкции должны продолжаться до тех пор, пока правительство Пашиняна не сядет за стол мирных переговоров и не откажется от насилия и воинственной политики на Южном Кавказе.

Об этом в интервью Day.Az сказал исполнительный директор азербайджано-американского Центра экономических и стратегических исследований, расположенный в штате Висконсин (США), американский политолог Питер Тейс.

По его словам, Вашингтону пора дистанцироваться от Еревана и серьезно работать вместе с другими международными партнерами над установлением мира на Кавказе.

"Высокий уровень лояльности Вашингтона и Парижа в отношении Еревана в последнее время настораживает. Армянское фашистское руководство представляет явную угрозу безопасности и экономическому росту Европы и трансатлантического сотрудничества", - подчеркнул американский политолог.

Сожжение государственного флага Азербайджана, продолжил наш собеседник, является средневековым шовинистическим актом, за который международные спортивные организации должны лишить Ереван возможности проводить спортивные мероприятия в будущем.

"Даже в Византийской империи десять веков назад мы не видели таких чудовищных, ужасающих действий, которые были бы подобны сожжению флага на глазах у всего мира. Все члены армянского правительства наряду с международными организациями, не осудившие это беспрецедентное варварство, будут осуждены в учебниках истории нашей цивилизации", - резюмировал Питер Тейс.

Абдул Керимханов