Сегодня армяне сожгли флаг Азербайджана, завтра нападут на спортсменов и пойдут бить судей

Акт поджога флага на официальном мероприятии - сам по себе варварский и вопиющий инцидент. А на спортивном мероприятии - тем более.

Об этом сказала в беседе с Day.Az доктор политических наук, Государственный советник РФ Первого класса, директор консалтингового центра "Восточный вектор" Татьяна Полоскова.

Начнем с того, что я в случайности не верю. Этот персонаж прошел с мини-канистрой на официальное мероприятие, потом его под ликующие крики толпы бабуинов (а иначе, их и не назовешь) выпускают на волю. Никакой внятной официальной реакции властей нет. Ни на действия поджигателя, ни на бездействие тех, кто его пропустил.

Я уверена, что это была спланированная провокация, которая еще раз подтверждает, что значительная часть населения Армении и руководство страны не хотят мира с соседями и тешат себя реваншистскими надеждами. Безмозглыми надеждами. Здравомыслящий человек понимает, что в случае начала полномасштабной военной провокации Армения потеряет и всю территорию, которая в свое время была отторгнута (разными способами) от Азербайджана, и государственность.

Акт поджога флага на официальном мероприятии - сам по себе варварский и вопиющий инцидент. А на спортивном мероприятии - тем более. Но люди, которые это сделали, похоже, никогда не слышали о том, что еще в древности (а они же самые "древние" - неужели прапрабабушки не рассказывали?) в период Олимпийских игр прекращались войны. А про фразу "О, спорт, ты - мир", которая принадлежит основателю современных Олимпийских игр барону Пьеру де Кубертену, тем более, не знают. Напомним, что сочинение Кубертена называется "Ода спорту", за это произведение он получил золотую олимпийскую медаль на конкурсе искусств в 1912 году. В 1981 году в СССР был выпущен фильм "О, спорт, ты - мир".

Но для армянской общественности, представителем которой является человек, совершивший преступление на стадионе (а поджог государственного флага по-иному и не назвать), - это герой и страдалец (опять же). Это не народ древний, а привычка древняя - хамить, предавать, кусать дающую руку, а потом на весь мир "страдать". Типа, опять обидели, дайте денег!

Армения не имеет желания и возможностей обеспечить безопасность спортсменов во время соревнований, так зачем впредь туда ездить? Сегодня они сожгли флаг Азербайджана, завтра эти же подонки нападут на спортсменов из команды страны, которая им не нравится, потом пойдут бить судей. Необходимо донести эти возможные риски до мнения широкой международной общественности, и пусть армяне сидят в своем курятнике и ведут петушиные бои. Сами с собой. Это тоже есть в армянской национальной традиции.

Надо ли было вообще туда ехать сейчас? Думаю, что надо. Еще не хватало, чтобы обнаглевший от безнаказанности поджигатель и приветствовавшая его мелкая шпана глумливо называла бесстрашный и умеющий отстаивать свои интересы и на спортивной площадке, и на войне азербайджанский народ "трусами". Да, азербайджанцы приехали, потому, что не трусы, потому, что власти Армении, которые, похоже, уже окончательно потеряли берега, пообещали безопасность. А теперь все увидели истинное лицо и Армении, и власти, и ее народа. Флаг подожгли, да еще и клипы раскидали по сетям. Теперь все и это увидели.

Господа армяне, опомнитесь! Часики уже на полуночи. На сей раз, в случае потери территорий никто вам государственность создать не даст. Нет веры вам. Даже у тех, кто вас долго жалел и кормил. В том числе, у России.

Лейла Таривердиева