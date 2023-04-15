МИД призвал МОК осудить инцидент с сожжением флага Азербайджана в Ереване

Министерство иностранных дел выступило с призывом принять соответствующие меры наказания в отношении организаторов в связи с сожжением флага Азербайджана в Ереване.

Об этом Day.Az сообщили в МИД.

"Призываем решительно осудить это действие, являющееся грубым нарушением правил поведения по спортивным соревнованиям, принятых Международной федерацией тяжелой атлетики, Международным олимпийским комитетом (МОК) и другими соответствующими международными организациями, принять соответствующие меры наказания в отношении организаторов в рамках правил", - отмечается в сообщении.