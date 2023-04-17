Ереван встал на колени перед Вашингтоном и дразнит Москву

Автор: Ибрагим Алиев

Буквально на днях Армения устами секретаря своего бесполезного совбеза Армена Григоряна бросилась оправдываться перед Россией за свое присутствие на учениях НАТО в Европе, отрицая свой прозападный внешнеполитический курс, так позже стало известно, что курс этот, несмотря на утверждения Григоряна, все-таки продолжается.

Российские СМИ сообщают, что двуличное агентство США по международному развитию (USAID) намерено обучить власти Армении доносить информацию до населения, в частности о реформах в стране. На данную инициативу планируют выделить от $15 до $20 млн, отмечается со ссылкой на документ.

"Миссия Агентства США по международному развитию в Армении разрабатывает действия с предварительным названием "Деятельность по поддержке стратегических коммуникаций", цель которых - обеспечить власти Армении эффективными системами, потенциалом и практикой стратегических коммуникаций", - говорится в документе.

В ведомстве отметили, что в 2018 году после смены власти Ереван приступил к целому ряду реформ, однако армянское правительство столкнулось с серьезными трудностями в информировании граждан обо всех изменениях и достигнутом прогрессе.

То есть США открыто взялись обучать Ереван, как нужно разговаривать с Западом, как вести себя с новыми хозяинами и как просить подачки. И все это на фоне наглого отказа принимать ОДКБ, но участвовать в учениях НАТО.

Армянские СМИ эту новость широко, естественно, не освещали. Думали, ну промелькнет как-нибудь, Москва не заметит. Заметила. Оценила. Сделала выводы. Последуют ли соответствующие шаги в отношении такого очередного предательства и шантажа со стороны Армении? Вполне возможно, ведь фактически Ереван встал на колени перед США и дразнит Россию.

Григорян утверждал, что членство Армении в ОДКБ не ограничивает республику в развитии отношений с другими странами, но тем временем в Москве считают, что США втягивают Армению в военные учения на территории Европы, чтобы усилить напряженность в отношениях с РФ.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Москва запросила у Еревана разъяснения из-за участия в учениях США в Европе. По ее словам, "США и их союзники пытаются дискредитировать сотрудничество стран региона".

Захарова обратила внимание на то, что они явно носят антироссийский, а порой, русофобский характер.

"Подобные действия НАТО ведут к дестабилизации ситуации в различных регионах, росту конфликтного потенциала, созданию новых разделительных линий", - отметила дипломат на брифинге, который транслировал канал "Россия 24".

Мария Захарова также сообщила, что реакция Москвы на эту ситуацию последует после ответа Еревана, а отказ Армении от проведения маневров ОДКБ на ее территории вызывает сожаление и не способствует повышению региональной безопасности.

Российские эксперты, анализируя выходки Еревана, разделяют это мнение и заявляют, что с определенной периодичностью происходят события, которые срежиссированы Западом и направлены на то, чтобы спровоцировать Россию на ту или иную реакцию.

В числе методов Вашингтона - создание для России напряженности путем приглашения, а чаще - втягивания в свои инициативы сотрудничающих с Россией стран.

Особенно легко Западу удается играть в свою игру, учитывая отношение нынешнего армянского правительства, а точнее премьера Никола Пашиняна к России. С самого начала Воваевич вызывал опасения в Кремле - он изначально считался прозападным политиком, который поддерживает отношения с РФ вынужденно, опасаясь геополитических последствий. До прихода на свой нынешний пост Пашинян позволял себе "вольности", например, в 2013 году, будучи депутатом, голосовал против членства Армении в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), заявляя, что членство в организации может нарушить армянский суверенитет и не соответствовать интересам национальной безопасности. В 2016 году он также голосовал против российско-армянского соглашения о Единой региональной системе ПВО на Кавказе, полагая, что Армения должна создать собственную.

"Россию нельзя считать истинным гарантом безопасности Армении. Соглашение такого рода с Россией создает лишь иллюзию укрепления безопасности", - заявлял тогда Пашинян.

Более поздние его заявления о том, что революция 2018 года не была направлена против Москвы, конечно же, никак не успокоили ее. И оправданно. Стоит лишь вспомнить, как Пашинян при Путине отказался подписывать итоговый документ ОДКБ, принимая лидеров стран-участниц Организации в Ереване.

В общем, не осталось никаких сомнений, что никакого союза и дружбы навек Армения не оценила. Сегодня она - противник России. Наблюдая за ростом антироссийских настроений, поднявшихся сегодня до уровня настоящей истерии, удивляешься - как же можно так кусать кормящую руку? Армяне уже забыли, что обязаны Москве буквально всем. Уже не говорим о куске хлеба, который у граждан страны тоже имеется за счет России. Чуть оставили армян независимыми, как они сразу начали глядеть в руки Запада. В Армении кажется не учли, что Москва вряд ли будет вечно потакать такому поведению своего сателлита, для которого она и без того делает много всего хорошего. В отличие от Еревана, выводы в РФ делать умеют. Интересно будет понаблюдать, чем все закончится.