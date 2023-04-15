Традиционный армянский фашизм: прошлое и настоящее

Автор: Акпер Гасанов

У всего происходящего ныне есть объяснение. Нужно просто изучать историю вопроса. Накануне вечером во время торжественной церемонии открытия чемпионата Европы по тяжелой атлетике дизайнер Арам Николян выхватил у знаменосца флаг Азербайджана и поджег его, после чего вместе с ним выбежал со сцены. Это был очевидный акт вандализма.

Министерство молодежи и спорта и Национальный олимпийский комитет Азербайджана приняли совершенно правильное заявление, в котором указано, что в условиях, когда в Армении царит такая атмосфера ненависти, безопасность не обеспечивается, нормальное участие азербайджанских спортсменов в соревнованиях невозможно из-за психологического давления. Соответственно, наши спортсмены покидают Ереван.

И теперь свое слово должна сказать Европейская федерация тяжелой атлетики, которая управляет и организует чемпионаты Европы по тяжелой атлетике. Она объединяет 49 национальных федераций и представляет Международную федерацию тяжелой атлетики (IWF) в европейских странах.

Президентом EWF с 2008 года является Антонио Урсо (Италия). Вот он лично и обязан применить самые жесткие санкции в отношении армянской федерации тяжелой атлетики, вплоть до лишения ее права впредь принимать международные турниры.

Ведь, армянская сторона давала гарантии, что данное первенство пройдет без инцидентов, без проявления неуважения к странам-участникам. Она с этим не справилась. В отличие от Азербайджана, который принимал огромное количество международных соревнований самого высокого ранга. В некоторых из которых участвовали спортсмены из Армении. Были также случаи участия в проходивших в нашей стране соревнованиях армян, выступавших за сборные разных стран. И ниразу не было зафиксировано случая сожжения армянского флага, или проявления иной формы давления на спортсменов из РА или на этнических армян из сборных разных стран.

Армения же тест на человечность не прошла. Не сейчас, а давно. Просто сейчас это произошло на международном спортивном мероприятии. Совершивший акт вандализма Николян был доставлен в полицию сразу после инцидента. Первоначально сообщалось о возбуждении дела по признакам хулиганства. Но потом выяснилось, что следственный орган констатировал отсутствие состава преступления в действиях армянского дизайнера Арама Николяна. Об этом сообщил его адвокат Александр Кочубаев.

Тут следует заметить, что Уголовный кодекс Армении предусматривает наказание за оскорбление государственных символов (ст.331 "Надругательство над государственными символами"). Согласно этой статье, "надругательство над гербом Республики Армения, государственным флагом Республики Армения, государственным гимном Республики Армения, а также над государственными символами другого государства наказывается исправительными работами на срок не свыше двух лет, либо арестом на срок от одного до трех месяцев, либо лишением свободы на срок не свыше одного года".

То есть, Николян должен быть осужден, согласно армянскому УК. Но этого, как видим, не происходит. Потому, что нельзя, по мнению армянской стороны, создавать опасный прецедент. Дело в том, что сожжение флагов Азербайджана и Турции в РА - привычное дело. Обычно эти акты вандализма имеют место в конце апреля каждого года, в период очередной годовщины "геноцида армян" - еще одного манипулятивного средства воспитания в новых поколениях армян животной ненависти к азербайджанцам и туркам. Вносить ясность в данный исторический вопрос, вопреки многочисленным предложениям турецкой стороны, Армения не желает.

В итоге, в апреле прошлого года участники проводимой ежегодно акции пришли с флагами Армении и "арцаха" по улицам Еревана к мемориалу "Цицернакаберд". При этом, они сожгли флаги Турции и Азербайджана. Нарушив, как видим, статью УК РА. Но никому из них ничего, ясное дело, сделано не было. Наоборот, их сочли "героями". Поэтому и Николяну никто и ничего не сделал. А посты армянских блогеров, якобы осуждающих этот акт, - лицемерие чистой воды и попытка как-то смягчить негативный эффект от совершенного очередным армянским вандалом.

Истина же состоит в том, что армянское общество всегда было пропитано животной ненавистью к азербайджанцам и туркам. Нацизм в РА всегда поощрялся с самых верхов. Достаточно вспомнить, как банду Затикяна, которая устроила взрывы в московском метро, пыталось отмазать руководство советской Армении. А еще важно вспомнить о том, что происходило с соревнованиями по тяжелой атлетике в то время.

Как известно, 57-й чемпионат мира по тяжёлой атлетике прошёл с 22 по 31 октября 1983 года в универсальном спорткомплексе "Измайлово" в Москве. Но первоначально планировалось, что турнир пройдет в Ереване. Официально было заявлено, что "из-за незавершенности строительства ереванского Спортивно-концертного комплекса он был перенесён в Москву". В реальности же, все обстояло совсем иначе.

Это террористическая организация "АСАЛА", которая имела опыт совершения терактов по всей Европе, предупредила по своим армянским каналам руководство советской Армении о том, что не допустит участия в первенстве мира спортсменов из Турции. Мол, если кого-то из них убьют, то пеняйте на себя, мы вас предупреждали. Вот потому и был перенесен ЧМ из Еревана в Москву.

Но животная тюркофобия в Армении осталась, она никуда не делась и именно она стала фундаментом для предъявления территориальных претензий к нашей стране. Да и фраза второго президента РА, бывшего карабахского сепаратиста Роберта Кочаряна о "генетической несовместимости армян и азербайджанцев" не на ровном месте родилась. Это плоды воспитания в истинно армянском духе. Это средство сохранения традиции ненависти к азербайджанцам и туркам в Армении.

И все это в итоге приводит к трусливому избиению сворой армян безоружного, связанного по рукам и ногам, пленного азербайджанского военнослужащего. Никто ведь в РА не осудил это преступление. Никто не нашел совершивших его, хотя это очень легко сделать. Поэтому неудивительно, что и вандала Николяна, который сжег наш флаг на ЧЕ в Ереване, не осудили. Теперь у нас есть все основания демонстрировать миру доказательства невозможности жизни в мире с варварами и вандалами. Со всеми вытекающими из этого факта обоснованными действиями с нашей стороны.