"Герой" армянского народа

Автор: Мехти Ахмедзаде

Моральный урод Арам Николян, считающий себя героем всего армянского народа после задержания был отпущен на свободу без предъявления каких-либо обвинений. Виноватым он себя не считает, его вину не видят как армянские власти, на которых возложена обязанность подписать мирный договор, так и граждане этой страны с деградирующим обществом.

В принципе, вчерашний инцидент ничего нового не показал. Во-первых, шакал Арам сделал то, что ему было лишь по силе - выть и гавкать со стороны. Если бы у него была смелость быть героем армянского народа, он бы три года назад помер во время Второй Карабахской войны. Но, видимо, манерным армянским дизайнерам в армии не место. Арам явно, как и многие армянские пацаны, откупились от армии во время боевых действий или же бежали восвояси. Иначе не объяснить, как он все еще цел при всем таком "мегапатриотизме".

Во-вторых, норма героизировать шакалов - дело в Армении обыденное. Пособник нацистов Гарегин Нжде является тому прекрасным примером. В его честь названы школы, улицы, поются песни...Его больная идеология ненависти внушается детям с малых лет. Вырастая на учениях фашиста, естественно, что армянской молодежи чужды другие чувства, помимо ненависти. Таких больных на психологическом уровне арамов страна, к сожалению, имеет в каждом доме.

Как говорится, врага надо знать в лицо. С такими не нужно вести переговоров, договариваться, общаться. Их нужно принуждать, сажать на место, наказывать, тыкать мордой в ошибки. Жалкие действия этого дизайнера-ничтожества обнажили один простой факт - армянское общество не имеет ничего общего с цивилизованным миром.