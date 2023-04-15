Источник: Агентство международной информации Trend

Армения своими деструктивными действиями демонстрирует, что не заинтересована в заключении мирного соглашения с Азербайджаном и не хочет перевернуть страницу вражды. Последние провокационные действия армянской стороны являются тому наглядным доказательством. Жестокое обращение армян с азербайджанским военнослужащим потрясло мировое сообщество.

Так, военнослужащие азербайджанской армии Бабиров Агшин Габиль оглу, 2004 года рождения, и Ахундов Гусейн Ахлиман оглу, 2003 года рождения, ранее пропали без вести в условиях ограниченной видимости при неблагоприятных погодных условиях в приграничном с Арменией Шахбузском районе Нахчыванской Автономной Республики. Через некоторое время в армянских СМИ появились фото- и видеокадры пыток в Армении в отношении Ахундова Гусейна Ахлиман оглу.

Мировое сообщество жестко отреагировало на варварское поведение Армении и призвало привлечь к ответственности виновных.

Тем не менее армянская сторона не прекращает свои провокационные действия, грубо нарушающие все международные нормы. Вчера на церемонии открытия Чемпионата Европы по тяжелой атлетике в Ереване, в которой также участвовали азербайджанские спортсмены, армянин демонстративно поджег флаг Азербайджана, что является актом варварства и ярким проявлением ксенофобии и азербайджанофобии.

Как сказал сегодня Trend американский журналист и исследователь геополитики Европы и США Питер Тейс, сожжение государственного флага Азербайджана на церемонии открытия чемпионата Европы в Ереване является средневековым шовинистическим актом, передает Day.Az.

"Международные спортивные организации должны ввести санкции против правительства Армении и не рассматривать Ереван в качестве места проведения будущих глобальных спортивных мероприятий. Даже в Византийской империи десять веков назад не было таких чудовищных, ужасающих действий, которые приравнивались бы к армянскому фашистскому поведению", - сказал он.

Комментируя также жестокое обращение с азербайджанским военным, взятым в плен армянами, Тейс отметил, что в XXI веке нормы Женевской конвенции и резолюции Европейского союза по правам человека грубо нарушаются кровожадным режимом Еревана.

Американский эксперт осудил предвзятую позицию Франции и других стран, которые постоянно предоставляют Армении неограниченную свободу действий и продолжают выделять финансовые ресурсы террористическому режиму Еревана.

"Пытки в отношении находящихся в плену азербайджанских солдат, совершенные ставленниками Пашиняна, являются актами варварства, которые возвращают нас во времена Балканских войн, когда армянские революционеры и солдаты совершали бесчисленные преступления против народа Болгарии и других народов Европы. Европейский союз и НАТО должны немедленно приостановить все свои дипломатические диалоги с Ереваном на неопределенный срок, пока Пашинян не представит конкретные результаты мирного диалога с Азербайджаном. Для цивилизованного мира быть свидетелем преступлений Еревана и хранить молчание столь же чудовищно, как и само преступление", - сказал он.

Бывший посол США в Азербайджане Мэтью Брайза сказал Trend, что такие ужасные инциденты сами за себя говорят.

"Надеюсь, что эти ужасные инциденты не будут повторяться", - сказал он.

Совершение такого варварского акта на церемонии, в которой принимал участие и премьер-министр Армении, и аплодисменты армянской общественности, представление лица, совершившего этот акт, как героя, являются наглядным примером этнической ненависти, расизма, ксенофобии, азербайджанофобии в Армении. Это также полностью противоречит благородным целям и принципам спорта, способствующим миру и взаимопониманию между народами. Политизация спорта абсолютно недопустима. Международное сообщество, международные спортивные организации должны резко осудить этот варварский поступок, а Европейская федерация тяжелой атлетики должна ввести санкции против Армении.