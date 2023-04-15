Пашинян испугался санкций за сожжение флага Азербайджана

Источник: Агентство международной информации Trend

Провокация против флага Азербайджана, совершенная накануне на открытии чемпионата Европы по тяжелой атлетике в Ереване, ввергла в шок армянского премьера Никола Пашиняна.

Так, в сети появилось видео непосредственно с церемонии награждения, его снимал кто-то из окружения Пашиняна. На кадрах видно, что когда Арам Николян поджег флаг Азербайджана, Пашинян в панике вскочил со своего места и, истерично размахивая руками, что-то кричал охране на месте. Видно, что премьер-министр Армении буквально растерялся от происходящего.





А уже сегодня армянские СМИ сообщили, что из аппарата премьер-министра Армении в армянское Общественное телевидение, где работает Николян, пришло поручение в ближайшее время его уволить. При этом спикер телеканала отказалась комментировать эти сообщения, но не опровергла, что Николяна будут увольнять.

Эти события ясно показывают, в какой панике и растерянности находится из-за случившегося Пашинян. Он, в отличие от устроившего инцидент подонка, прекрасно понимает, какие последствия ждут Ереван. Пашинян прекрасно понимает, что не видать теперь Армении крупных международных соревнований и мероприятий такого уровня. Он прекрасно понимает, что Азербайджан не оставит случившееся просто так. Пашинян осознает, что санкции в отношении армянских спортсменов, а может и самой Армении за эту выходку, вполне реальны - а санкций он боится больше всего. Именно этим страхом, парализовавшим армянского премьера, и объясняются такие странности в поведении и принятии им решений в последние дни.

Между тем, увольнением Николяна Пашинян уже ничего не решит, не вернет ситуацию на пару дней назад. Оскорбление флага Азербайджана на чемпионате Европы - это сознательная провокация, которая показала истинные взгляды армянского общества на нормализацию отношений с Азербайджаном. Власти Армении прикладывают колоссальные усилия чтобы с одной стороны, представить себя в глазах всего мира в качестве сторонников мира, а с другой - избежать санкций за все, что они творят в регионе и за помощь России в обходе западных ограничений. Теперь вся эта работа спущена под откос: мир увидел и истинное лицо армянских националистов, и вопрос санкций против Еревана, пусть и по другому поводу, снова на повестке дня. Один армянский клоун решил сжечь флаг Азербайджана, а сжег в итоге будущее и перспективы собственной страны.