https://news.day.az/politics/1555781.html Посол Турции осудил сожжение флага Азербайджана в Ереване
Посол Турции осудил сожжение флага Азербайджана в Ереване
"Мы осуждаем демонстрируемое Арменией в последние дни поведение".
Как передает Day.Az, об этом заявил на своей странице в Twitter посол Турции в Азербайджане Джахит Багчы.
"Бесчеловечные пытки азербайджанского военнослужащего, перешедшего границу в туманную погоду, и нападение на флаг Азербайджана на открытии международных спортивных соревнований неприемлемы. Осуждаем", - подчеркнул посол.
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