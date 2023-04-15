Посол Турции осудил сожжение флага Азербайджана в Ереване

"Мы осуждаем демонстрируемое Арменией в последние дни поведение".

Как передает Day.Az, об этом заявил на своей странице в Twitter посол Турции в Азербайджане Джахит Багчы.

"Бесчеловечные пытки азербайджанского военнослужащего, перешедшего границу в туманную погоду, и нападение на флаг Азербайджана на открытии международных спортивных соревнований неприемлемы. Осуждаем", - подчеркнул посол.