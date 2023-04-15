Азербайджанские спортивные медиа распространили заявление в связи с сожжением флага страны в Ереване

Азербайджанские спортивные медиа распространили заявление в связи с сожжением азербайджанского флага в Ереване, сообщает в субботу Day.Az.

Новость обновляется

С полным материалом можно ознакомиться по ссылке.