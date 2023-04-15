За позорную организацию международного соревнования против Армении должны быть введены санкции.

Как сообщает в субботу Day.Az, об этом сказал главный редактор газеты "Bakı xəbər", политический эксперт Айдын Гулиев.

По его словам, вандализм армян по отношению к флагу Азербайджана говорит сам за себя.

"Каждый может догадаться, как общество, совершающее вандализм против флага, обращается с азербайджанскими пленными и заложниками", - сказал Гулиев.

Он отметил, что разоблачены азербайджанофобия и тюркофобии, царящие в армянском обществе. Это еще раз показывает, что Армения не готова жить в мире с Азербайджаном.

"Важный вывод заключается в том, что власти Армении не только не готовят свое общество к миру, но и разжигают чувства реваншизма", - сказал Гулиев.

Напомним, что вчера во время церемонии открытия чемпионата Европы по тяжелой атлетике в Ереване против Азербайджана была совершена провокация. Арам Николян, являющийся дизайнером и стилистом, выбежал на сцену, взял азербайджанский флаг из рук знаменосца и сжег его на глазах у всех.

Министерство молодежи и спорта и Национальный олимпийский комитет Азербайджана ранее распространили совместное заявление, в котором говорится, что принято решение о возвращении азербайджанских спортсменов из Еревана.