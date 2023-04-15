Сожжение азербайджанского флага в Ереване является проявлением вандализма и массового невежества

Сожжение флага Азербайджана на международном спортивном соревновании в Ереване является проявлением вандализма и массового невежества.

Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на TurkicWorld, об этом сказали в Аппарате Президента Турции.

Было отмечено, что подобное является недопустимым.

"Мы осуждаем данный инцидент, который является очевидным проявлением ненависти и характерен для неразвитых обществ", - сказали в Аппарате.

Напомним, что вчера во время церемонии открытия чемпионата Европы по тяжелой атлетике в Ереване против Азербайджана была совершена провокация. Арам Николян, являющийся дизайнером и стилистом, выбежал на сцену, взял азербайджанский флаг из рук знаменосца и сжег его на глазах у всех.

Министерство молодежи и спорта и Национальный олимпийский комитет Азербайджана ранее распространили совместное заявление, в котором говорится, что принято решение о возвращении азербайджанских спортсменов из Еревана.