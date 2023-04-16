Главное – не наличие николянов, а неспособность Еревана предотвратить провокации

Инцидент с сожжением азербайджанского флага на церемонии открытия Чемпионата Европы по тяжелой атлетике в Ереване продолжает комментироваться азербайджанскими и зарубежными экспертами и вызывать неизменное возмущение.

Этот безобразный поступок является проявлением бессилия и злобы, считает политолог, депутат Милли Меджлиса Расим Мусабеков. Подобные лица с искаженной, как вследствие медицинских, так и пропагандистских причин психикой, есть во многих странах, отметил он. Важным является не наличие неадекватных лиц, а неспособность властей Армении предотвратить оскорбление флага государства на официальном мероприятии и нецивилизованная реакция на случившееся присутствовавших на открытии Чемпионата Европы зрителей.

"Если бы подобное произошло в Баку, зарубежные СМИ изощрялись бы в упреках в адрес азербайджанцев, а сейчас молчат, набрав в рот воды. На это тоже следовало бы обратить внимание. Варварское поведение в отношении нашего государственного флага нанести ущерб Азербайджану не в состоянии, этот поступок лишь унизил как исполнителя этой безобразной акции, так и лиц, чей долг заключался в том, чтобы не допустить подобные действия и обеспечить безопасность как азербайджанских участников международного соревнования, так и официальных символов", - подчеркнул Расим Мусабеков.

Напомним, что 14 апреля 2023 года в столице Армении Ереване на церемонии открытия чемпионата Европы по тяжелой атлетике флаг Азербайджана был демонстративно сожжен официально аккредитованным лицом.

После этого инцидента было принято решение о возвращении из Еревана азербайджанских спортсменов.

В связи с этим фактом, являющимся воплощением ненависти и вражды в Армении к Азербайджану на этнической почве, в Следственном управлении Генпрокуратуры Азербайджана возбуждено уголовное дело по статьям 12.2, 283.2.1 (возбуждение национальной ненависти и вражды с применением насилия), 12.2, 283.2.2 (возбуждение национальной ненависти и вражды с применением насилия лицом с использованием своего служебного положения), 12.2, 324 (надругательство над Государственным флагом Азербайджанской Республики) УК АР.

Лейла Таривердиева