Провокатор Арам Николян связан с семьей Пашиняна?

В Сети появилась информация о том, что поджегший флаг Азербайджана провокатор Арам Николян тесно связан с семьей премьер-министра Никола Пашиняна.



Стало известно, что жена Пашиняна Анна Акопян пользуется услугами этого "дизайнера". Как видно из изображений, она регулярно делает покупки в магазинах Николяна.



Теперь становится ясно, почему рядовой "дизайнер" занимал пост главного стилиста Общественного телевидения Армении.



Исходя из информации, возникает вопрос - а не власти ли Армении спланировали всю эту позорную акцию с сожжением азербайджанского флага? Идея, как видится, заключалась в том, чтобы отвлечь внимание мирового сообщества от жестоких кадров, на которых армяне избивают азербайджанского солдата.

Как бы то ни было, замять свое преступление новым преступлением армянам не получится. Мир в короткое время дважды стал свидетелем аморальной жестокости армян. И отвечать соседям придется за них сполна.