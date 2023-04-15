НПО Азербайджана обратились к международной общественности в связи с сожжением флага страны на соревновании в Армении

НПО Азербайджана, действующие в сфере спорта, обратились к международной спортивной общественности в связи с сожжением флага страны на соревновании в Армении, сообщает в субботу Day.Az.

"Мы, азербайджанские неправительственные организации, действующие в сфере спорта, вынуждены привлечь внимание международной спортивной общественности к инциденту, произошедшему во время церемонии открытия чемпионата Европы по тяжелой атлетике в столице Армении Ереване. Один из организаторов мероприятия сжег флаг Азербайджана. Мы посвятили свою жизнь продвижению универсальных ценностей спорта, уделяя особое внимание равенству, инклюзивности и взаимоуважению. Победа в любом спортивном соревновании является важной задачей, однако важно не только это. Сейчас мы не можем найти слов, чтобы выразить свое беспокойство и гнев. Здесь речь идет как о самом святом для каждого народа - Государственном флаге, так и о неуважении к фундаментальным ценностям спорта", - говорится в заявлении.

НПО отмечают, что в то время, когда Азербайджан прилагает все усилия для установления мира, в Армении полны решимости не оставить шансов для этого.

"Призываем вместе с нами противостоять тем, кто хочет использовать спорт как инструмент для распространения своей ненависти", - говорится в заявлении НПО, адресованном международной общественности.

Напомним, что 14 апреля 2023 года в столице Армении Ереване на церемонии открытия чемпионата Европы по тяжелой атлетике флаг Азербайджана был демонстративно сожжен официально аккредитованным лицом.

После этого инцидента было принято решение о возвращении из Еревана азербайджанских спортсменов.